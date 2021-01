Campeonato nacional de râguebi sofre paragem temporária até 13 de fevereiro

O campeonato nacional de râguebi vai sofrer "uma paragem temporária" até dia 13 de fevereiro, devido à covid-19, anunciou quinta-feira a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), um dia após suspender também o principal escalão competitivo feminino do país.

"Face ao evoluir da pandemia, em sintonia com o reforço das medidas de confinamento e solidários com o esforço dos portugueses num momento particularmente difícil do nosso país, as competições internas que ainda estavam autorizadas a competir terão uma paragem temporária com efeitos imediatos e até 13 de fevereiro", justificou o organismo.

Em comunicado, a FPR promete ainda reavaliar o adiamento da Divisão de Honra masculina e feminina "dentro de duas semanas" e agradece a "forma consciente, paciente, respeitosa e flexível" com que os clubes têm "cumprido num período excecional e de grande exigência para todos".

A FPR já tinha anunciado, na quarta-feira, a interrupção do campeonato feminino até ao último fim de semana de fevereiro, devido ao elevado número de jogadoras e equipas em isolamento resultante da covid-19.

A competição masculina já tinha tido as quarta e quinta jornadas adiadas de 09 e 16 de janeiro para datas posteriores, também devido ao elevado número de jogadores e equipas infetados ou em isolamento profilático.

Ambas as competições estavam abrangidas pelo regime de exceção ao confinamento geral decretado pelo Governo, como "competições profissionais ou equiparadas".

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos confirmados de infeção por covid-19 de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.