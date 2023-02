CDUL apurado para final da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O CDUL apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de râguebi de 2022/23, após vencer no terreno do Cascais, por 30-19, e vai tentar conquistar o troféu pela nona vez no seu historial.



Os universitários irão encontrar, na final, o vencedor do encontro entre Belenenses e Benfica, adiado para quarta-feira, às 20h30, devido ao elevado número de jogadores dos azuis (seis) envolvidos nos trabalhos da seleção portuguesa para o encontro com a Roménia, no domingo.

Para chegar à final, o CDUL, vencedor do troféu em 1968, 1977, 1979, 1986, 1988, 1989, 2013 e 2015, deixou ainda pelo caminho o Montemor (desistiu), nos oitavos de final, e a Agronomia (30-24), nos quartos de final.

A final da Taça de Portugal 2022/23 está prevista para 4 de junho, em local a determinar pela Federação Portuguesa de Râguebi.