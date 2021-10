CDUL e Lusitanas vencem finais sub-19 do Portugal Rugby Youth Festival

O CDUL foi o grande dominador do Portugal Rugby Youth Festival, maior torneio de râguebi de formação da Europa, disputado este fim-de-semana. Das finais dos cincos escalões em disputa, o CDUL venceu duas. Destaque também para a vitória das Lusitanas no torneio feminino de sub-19.





Eis a lista de vencedores:CDUL: sub-19 masculinos; sub-17Lusitanas: sub-19 femininos;Agronomia: sub-15Direito: sub-13Depois de mais de 130 partidas no Estádio Universitário de Lisboa, AntónioCunha, CEO da Move Sports e diretor do evento, fez um balanço muito positivo. "Foi uma edição muito importante do PRYF, que já organizamos há 13 anos consecutivos. O regresso do PRYF em grande é muito positivo para o râguebi português, e abre caminho para o regresso das equipas internacionais em 2022, que muito contribuem para elevar o nível do nosso râguebi e dar uma valiosa experiência internacional aos nossos jovens jogadores", afirmou.