Coronavírus: Adiado jogo República da Irlanda-Itália do Torneio das Seis Nações

O jogo de râguebi entre a República da Irlanda e a Itália, para o Torneio das Seis Nações, agendado para 7 de março, em Dublin, foi esta quarta-feira suspenso devido ao surto de coronavírus Covid-19, anunciou a federação anfitriã.

"Vamos começar imediatamente a trabalhar com os nossos parceiros das Seis Nações para examinar a possibilidade de reagendar a partida", afirmou a federação irlandesa, em comunicado.

O Ministério da Saúde irlandês tinha recomendado na terça-feira o cancelamento do encontro, devido ao risco de propagação da nova epidemia de coronavírus.

A entidade invocou "razões de saúde pública", depois de uma reunião com a equipa de emergência da agência de saúde pública, que manifestou preocupação com a propagação da epidemia em Itália.

As autoridades italianas confirmaram hoje a 12.ª vítima mortal por Covid-19 naquele país, informando ainda que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Itália é de 374.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.