Coronavírus: Antiga estrela dos Springboks testa positivo

Danie Gerber, antiga estrela da seleção sul-africana de râguebi, anunciou este domingo que está infetado com o novo coronavírus, depois de ter feito o teste na sua casa em Port Elizabeth, assim como a sua filha de 36 anos.





Atualmente com 61 anos, Gerber contabilizou 24 internacionalizações pela famosa seleção dos Springboks, entre 1980 e 1992. Segundo o jornal local 'Rapport', o caso de Gerber é ainda mais preocupante, uma vez que o antigo jogador esteve a jogar golfe no último fim de semana com antigos colegas.Neste momento está em quarentena, assim como a sua filha. "Estou chocado. Não sei onde possa ter contraído este doença. Temo pela minha família", contou Gerber.