Coronavírus: Europeu sub-20 de râguebi cancelado

O Europeu de râguebi de sub-20, marcado para Coimbra, foi esta quarta-feira definitivamente cancelado, devido à pandemia de covid-19, enquanto o Espanha-Portugal em seniores, da última jornada do torneio das 'Seis Nações B', continua adiado para data indeterminada.

As decisões foram anunciadas pela Rugby Europe, em Paris, após um processo de consulta junto das federações locais e entidades organizadoras, sendo canceladas outras competições, entre as quais o Europeu de sub-18, em Kaliningrado, que contaria com a seleção portuguesa do escalão.

O Europeu Coimbra2020, inicialmente agendado para a última semana de março, estava adiado para data a determinar, mas o cancelamento tornou-se definitivo e não haverá campeão do escalão para suceder a Portugal, vencedor da edição de 2019.

Já o encontro de seniores entre as duas seleções ibéricas, que vai determinar o vice-campeão do 'Europe Championhip' deste ano, estava inicialmente marcado para 15 de março e foi adiado apenas três dias antes.

Ainda no mesmo conjunto de medidas, todos os torneios dos Europeus de râguebi 'sevens' masculino e feminino permanecem adiados para "quando estiverem reunidas condições", recusando a Rugby Europe fazer quaisquer previsões de reagendamento destas competições.