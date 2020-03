Coronavírus: Jogos da 'Champions' e Taça Challenge de râguebi suspensos

A Associação Europeia de clubes de râguebi (EPRC) suspendeu os jogos da Liga dos Campeões e da Taça Challenge de clubes, que deveriam decorrer entre abril e maio, desde os quartos de final até à final.

A decisão, adotada em reunião do organismo na segunda-feira, surge à luz da crise sanitária vivida com a pandemia da Covid-19, e após já terem sido adiados anteriormente os jogos dos quartos de final de ambas as competições.

"A EPCR está a trabalhar com as Ligas e sindicatos para reestruturar a conclusão desta época, com uma recalendarização mais ampla do que falta jogar na Europa, tendo em conta os requisitos de proteção da saúde e bem-estar dos jogadores, funcionários dos clubes, árbitros, adeptos e toda a comunidade do râguebi", refere o organismo em comunicado.

A Associação de clubes do râguebi europeu diz ainda estar comprometida em concluir a época 2019/2020, mas que a mesma está sujeita a vários calendários e às recomendações dos governos e autoridades locais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.