Covid-19: Jogador sub-16 de râguebi do Belenenses testa positivo

Um jogador da equipa de sub-16 de râguebi do Belenenses testou positivo para o novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, confirmou à Lusa o presidente da secção da modalidade do clube do Restelo, André da Cunha.

O dirigente não quis avançar a identidade do atleta, por forma a preservar a sua privacidade, e assegurou que todos os atletas do clube foram imediatamente informados para contactar a Direção Geral da Saúde e seguir as instruções da entidade.

O clube do Restelo informou, ainda, os responsáveis do CR Évora, cujas equipas de sub-16 e sub-18 se deslocaram a Lisboa no dia 08 para defrontarem os 'azuis' em jogos a contar para os campeonatos nacionais dos respetivos escalões.

Manuel Couto, presidente do clube alentejano, confirmou à Lusa ter recebido a informação da parte do Belenenses e garantiu que os familiares de todos os jogadores de ambos os escalões, que viajaram entre Lisboa e Évora no mesmo autocarro, foram já informados da situação.

O dirigente dos alentejanos disse ainda que o clube contactou a linha Saúde 24 por e-mail e aguardava por uma resposta ao início da noite de hoje.

O CR Évora, de resto, suspendeu toda a atividade "ainda antes da recomendação da federação", na quarta feira, tendo recomendado aos atletas que evitassem "possíveis locais e fontes de contaminação".