CRAV/Sport CP/Braga bate Sporting na final da Taça de Portugal feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi surpreendido ontem na final da Taça de Portugal feminina pelo CRAV/Sport CP/Braga, por 15-14, em Coimbra, sendo que as leoas não perdiam um título interno desde 2016!

No masculino, o Cascais tomou de ‘assalto’ o 2º lugar da Divisão de Honra, ao vencer na deslocação ao Belenenses, por 22-16. Os azuis, na ‘ressaca’ da conquista da sua primeira Taça Ibérica, ainda ‘salvaram’ um ponto de bónus defensivo, mas não evitaram a ultrapassagem dos cascalenses, que estão, agora, um ponto à frente do Belém e a dois do líder, a Agronomia, que recebe hoje o Direito (15h).

Já o Benfica venceu a Académica por 48-40 e manteve a vantagem de 12 pontos sobre o São Miguel, que derrotou o CDUP por 26-10.