«Dá medo mas tenho de ajudar»: jogador de râguebi recuperado apresenta-se ao serviço como enfermeiro

O jogador espanhol de râguebi e enfermeiro Adrián Cotanda está recuperado do coronavírus e pronto para se apresentar ao trabalho como enfermeiro no Hospital Clínico de Valencia.



Adrián Cotanda, de 28 anos, jogador do CAU Rugby Valencia, foi infetado "nos primeiros dias da crise" e esta semana recebeu a notícia que já tinha superado a Covid-19, apresentando um teste negativo. Com a alta médica na mão, Cotanda prepara-se agora para enfrentar novamente a pandemia.





"Dá medo mas tenho de ajudar", assumiu o jogador e enfermeiro."Não sei muito bem como é a situação, porque fiquei fechado em casa várias semanas, apenas tenho falado com os meus colegas. Sei que as medidas de proteção são poucas e limitadas e que eles têm muito trabalho", disse.