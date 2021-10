Direito bate Técnico e continua líder

O Direito impôs a segunda derrota no campeonato ao campeão nacional Técnico, ao vencer, por 42-3. Com o ponto de bónus conquistado, os advogados mantêm-se no topo da tabela com três triunfos noutros tantos jogos e 14 pontos, os mesmos que Cascais, que levou a melhor sobre o Benfica, por 32-13.

Também com três triunfos, mas ainda sem bonificar, segue o Belenenses, que ‘passou’ na visita ao CDUL com vitória por 23-21. Nos outros jogos, a Agronomia venceu o CDUP (54-22), a Académica bateu o São Miguel (27-7) e o Évora foi vencer a Montemor (19-13).

Enquanto isso, a Seleção sub-18 perdeu a final do Europeu, em Kaliningrado, frente à Geórgia, por 27-0. Ao intervalo os ‘lobinhos’ perdiam por 22-0.