Direito tenta a 5.ª Taça Ibérica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Direito procura hoje conquistar a quinta Taça Ibérica do seu historial e aproximar-se dos seis títulos do adversário, o VRAC. Os campeões espanhóis são um rival de boa memória para os advogados, que somaram três dos seus quatro troféus precisamente frente ao conjunto de Valladolid, em 1999/00, 2013/14 e 2015/16. No Campo de Monsanto, às 15 horas, os rubro-negros tentam, ainda, suceder ao Belenenses que, na época passada, interrompeu uma série de seis triunfos consecutivos das equipas de 'nuestros hermanos' na competição que, todos os anos, coloca frente a frente os campeões dos dois países.