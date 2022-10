Direito tropeça na Lousã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Direito foi ontem surpreendido na Lousã, não conseguindo mais do que um empate (18-18) na 1ª jornada da Divisão de Honra 2022/23. Frente aos beirões, que regressaram este ano ao principal escalão, os vice-campeões nacionais não foram além de uma igualdade também em ensaios (2-2), entrando na nova época com o primeiro tropeção.

Em Cascais, por outro lado, não houve surpresa… mas quase! A equipa da Linha venceu o São Miguel pela margem mínima (16-15), apesar de assinar dois ensaios, enquanto os bulldogs só pontuaram através de penalidades.

A jornada prossegue hoje com a visita do campeão Belenenses ao terreno do Benfica (12h, Estádio Universitário de Lisboa), enquanto a Agronomia visita a Académica (15 horas). O CDUP-CDUL foi adiado para 15 de outubro.