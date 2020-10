Dois casos positivos de covid-19 no râguebi do Belenenses cancelam jogo com Cascais

A deteção de dois casos positivos de covid-19 na equipa de râguebi do Belenenses provocou o cancelamento da partida de domingo, frente ao Cascais, da quinta jornada da Divisão de Honra, confirmou uma fonte dos 'azuis'.

Os dois jogadores foram submetidos ao teste serológico durante a semana, ao serem identificados como contactos de proximidade de outras pessoas infetadas, em ambiente externo ao clube, explicou hoje à Lusa um elemento da estrutura do clube.

A Autoridade de Saúde ordenou o cancelamento da partida depois do apuramento dos resultados positivos e todos os jogadores que tiveram contacto mais próximo com os infetados já foram testados, encontrando-se a aguardar os resultados em isolamento.

No início da semana, antes do recomeço dos treinos, todos os jogadores que não foram identificados como contactos próximos dos infetados serão também submetidos ao teste, assim como a equipa técnica e restante estrutura.

O Belenenses-Cascais é já o quarto jogo do principal escalão competitivo do râguebi português a ser cancelado, devido à covid-19, depois das partidas do Montemor na segunda e terceira jornadas, frente a CDUL e Técnico, e do Académica-CDUP, da quarta jornada, no último domingo.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Râguebi adiou para 14 e 15 de novembro a sexta jornada da Divisão de Honra, que estava prevista para o próximo fim de semana, de forma a evitar constrangimentos na deslocação das equipas, após a decisão do Governo de limitar as movimentações entre diferentes concelhos entre 30 de outubro e 03 de novembro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.297 em Portugal.