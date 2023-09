Equipa de 28 agentes da PSP colabora com polícia francesa no Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma equipa de 28 agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) vai colaborar com a Polícia Nacional Francesa (PNF) durante o Campeonato do Mundo de râguebi França'2023, informou esta terça-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

A missão, indica o gabinete de José Luís Carneiro, insere-se no Projeto Europeu de Patrulhas Conjuntas e foi "articulada com o ministério do Interior francês", prevendo-se que seja renovada "nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024", que se realizam em Paris.

"Esta ação da PSP relaciona-se com um apoio mais próximo aos cidadãos portugueses que se desloquem àquele país para assistir aos jogos da seleção nacional de râguebi, que participa no campeonato", indica o MAI, numa nota enviada à agência Lusa.

A presença de agentes da PSP em território francês "iniciou-se em 3 de setembro" e será feita "de forma gradual" até 30 de outubro, dois dias após a final da competição, agendada para 28 de outubro, no Stade de France, em Paris.

O maior contingente de agentes portugueses será mobilizado para a capital francesa, onde estarão "oito polícias no apoio à Prefeitura da Polícia de Paris", indica o MAI.

Serão ainda afetados dois polícias para apoio à Direção Central de Segurança Pública, que serão destacados, sucessivamente, "para as cidades de Nice, Toulouse e Saint-Étienne", onde a seleção portuguesa vai disputar os seus encontros na competição.

Duas equipas cinotécnicas serão ainda enviadas para Lyon, onde Portugal não tem qualquer encontro agendado, e para Toulouse, onde os 'lobos' defrontam Geórgia e Fiji.

Para auxiliar a Direção Central de Polícia de Fronteiras será destacada "uma equipa de dois polícias para Nice e três polícias para a cidade de Perpignan", onde a seleção portuguesa instalou, na segunda-feira, o seu 'quartel-general'.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), em Nice, a Geórgia (23 de setembro), em Toulouse, a Austrália (1 de outubro), em Saint-Étienne, e as Fiji (8 de outubro), novamente em Toulouse.

O Mundial de França'2023 decorre entre os dias 8 de setembro e 28 de outubro.