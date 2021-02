Escócia volta a vencer em Inglaterra no Seis Nações de râguebi 38 anos depois

A Escócia conquistou este sábado um histórico triunfo por 11-6 sobre a Inglaterra em Twickenham, 38 anos após a sua última vitória em Londres em partidas a contar para o Torneio das Seis Nações de râguebi.

No ano em que se celebra o 150.º aniversário da histórica rivalidade entre os dois países na modalidade da bola oval, os escoceses voltaram, por fim, a vencer fora de portas e ergueram a Calcutta Cup, troféu paralelo em disputa nos jogos entre as duas seleções no torneio que ainda era o 'Cinco Nações' na última vez que os escoceses tinham vencido na capital inglesa.

Um ensaio de Duhan van der Merwe ainda na primeira parte e um par de penalidades convertidas por Finn Russel garantiram o triunfo sobre uma Inglaterra muito indisciplinada, que, tal como há 38 anos, não conseguiu fazer qualquer ensaio e acabou por conceder a primeira derrota em casa na competição nos últimos três anos.

A Inglaterra, campeã em título da mais antiga competição de râguebi do mundo, tem agora de recuperar pontos para alcançar o objetivo de revalidar o título, tal como no ano passado, quando perdeu o primeiro desafio em França (24-17).

"A Escócia jogou muito bem. Tinham um plano de jogo que executaram muito bem. Só podemos culpar-nos a nós próprios. Parabéns à Escócia, que foi melhor do que nós hoje", resignou-se o selecionador inglês, Eddie Jones.

"É fantástico para nós. Não podemos repetir o que aconteceu no passado, isso já lá vai. Mas depende de nós o que vai acontecer no futuro", exultou o capitão escocês, Stuart Hogg, após o quarto triunfo consecutivo na competição.

Antes de os escoceses fazerem história em Londres, a França venceu em Itália por 50-10 com ponto de bónus ofensivo e isolou-se com cinco pontos no comando do torneio das Seis Nações logo na primeira jornada, que termina no domingo com o País de Gales-Irlanda.