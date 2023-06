Especialista de jogo ao pé Jon Callard integra preparação da seleção de râguebi

O especialista inglês de jogo ao pé Jon Callard integra a primeira fase do estágio de preparação da seleção portuguesa de râguebi para o Mundial de França2023, revelou esta sexta-feira à agência Lusa uma fonte da federação.

O treinador vai apoiar a equipa técnica liderada por Patrice Lagisquet no treino específico de jogo ao pé e permanece em Lisboa, a trabalhar com o grupo, no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, durante as primeiras quatro semanas de preparação.

Antigo jogador internacional, Callard foi treinador de jogo ao pé da seleção de Inglaterra entre 2006 e 2011 e integrava a equipa da 'seleção da rosa' durante o França2007, única edição do Mundial que contou com a participação de Portugal.

Nos últimos anos, o antigo '15' do Bath e da seleção inglesa (cinco internacionalizações) trabalha como consultor da World Rugby junto de seleções que necessitem do seu apoio neste capítulo específico do jogo.

Callard torna-se, desta forma, no segundo 'reforço' temporário da equipa técnica de Patrice Lagisquet, que 'recrutou' também o francês David Gérard para o treino de avançados até ao final da participação portuguesa no Mundial.

O ex-treinador do Montauban (França) já trabalhou com os 'lobos' durante o último Europe Championship de râguebi, no qual Portugal se sagrou vice-campeão, e vai acompanhar a equipa pelo menos até ao encontro com as Ilhas Fiji, em 08 de outubro.

Para além dos antigos internacionais de Inglaterra e França, a equipa técnica de Lagisquet inclui ainda Michaël Dallery, treinador de 'scrum' e de rendimento desportivo, bem como os adjuntos portugueses Luís Pissarra e João Mirra e o francês Olivier Rieg.

O analista de vídeo José Paixão e o analista de dados Paul Céré-Labourdette 'fecham' a equipa técnica que vai dirigir a seleção portuguesa na sua segunda participação num Campeonato do Mundo.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 08 de setembro e 28 de outubro.