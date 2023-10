Estrela das Ilhas Fiji não vai ao funeral do filho de 7 anos para continuar no Mundial

Josua Tuisova, um dos mais influentes jogadores da seleção das Ilhas Fiji que disputa o Mundial de râguebi, em França, não vai ao funeral do filho de 7 anos, que morreu no fim de semana, para continuar no Campeonato do Mundo.O pai do jogador infomou-o da morte da criança, que padecia de uma doença prolongada, poucas horas antes da vitória das Ilhas Fiji diante da seleção da Geórgia (17-12) no último sábado, mas, segundo o site 'Fiji Village', Tuisova decidiu continuar em França ao serviço da seleção, falhando assim o funeral do filho, que se realiza esta terça-feira.Diante da Geórgia, já depois de saber da morte da criança, Tuisova jogou 79 minutos e ajudou a equipa a recuperar de uma desvantagem de 9-0. Viu um cartão amarelo.As Ilhas Fiji, que estão no Grupo C juntamente com Portugal, poderão apurar-se para a fase eliminar de um Mundial pela terceira vez na sua história. Precisam de somar um ponto sábado diante da Seleção portuguesa para assegurarem a entrada nos quartos de final.