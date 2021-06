Europe Championship de Sevens: Portugal fecha primeiro dia no 2.º lugar

A seleção portuguesa de râguebi sevens classificou-se este sábado em segundo lugar do Grupo A da etapa de Lisboa do Europe Championship, após somar duas vitórias e uma derrota no primeiro dia do torneio, no Jamor.

Portugal venceu a Geórgia por 19-10 e a Lituânia por 26-7, mas perdeu com a Alemanha, campeã europeia em título, no terceiro e último jogo do dia, por 10-5.

Desta forma, os lobos defrontam, no domingo, a Itália, nos quartos-de-final do torneio inaugural do Europeu 2021. Em caso de vitória, irão encontrar, nas meias-finais, o vencedor do encontro entre Rússia e Geórgia.

No torneio feminino, Portugal causou sensação ao vencer a Escócia, por 15-14, no primeiro jogo do Grupo C, mas perdeu com a Espanha por 19-5 no segundo encontro e terminou a primeira fase de grupos no segundo lugar.

No primeiro jogo da segunda fase de grupos, que se disputou ainda este sábado, de forma cruzada, as lobas (Grupo D) venceram o País de Gales (E) por 15-12.

A segunda fase de grupos, bem como a terceira, prosseguem no domingo, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

O Rugby Europe Sevens Championship Series, campeonato europeu da variante, disputa-se, este ano, em apenas duas etapas: a primeira, que termina no domingo, em Lisboa, e uma segunda em Moscovo, na Rússia, em 26 e 27 de junho (masculinos) e 25 e 26 de junho (femininos).