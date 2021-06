Europe Championship de Sevens: Portugal termina etapa de Moscovo em sétimo

A seleção portuguesa de râguebi de sevens terminou este domingo a etapa de Moscovo do Europe Championship no sétimo lugar, após somar duas vitórias e uma derrota no segundo e último dia do torneio do Europeu'2021.

Depois de um registo 100% vitorioso no primeiro dia, no sábado, com três vitórias noutros tantos encontros e o primeiro lugar no Grupo A, Portugal perdeu no primeiro jogo deste domingo, por 28-22, com a Lituânia, quarta classificada do Grupo B.

No primeiro desafio de apuramento do quinto ao oitavo lugares, a seleção portuguesa cedeu ante a Geórgia, por 24-22.

No último encontro do dia, de apuramento do sétimo e oitavo lugares, os lobos alcançaram o primeiro e único triunfo do segundo dia, ao derrotarem a Polónia por 48-0.

O Europe Champioship 2021 teve apenas duas etapas, em Lisboa e em Moscovo, nas quais Portugal conseguiu um agregado de 22 pontos, após terminar o torneio de Lisboa no quarto lugar.

A Espanha sagrou-se virtualmente campeã europeia, depois de vencer o torneio de Lisboa e alcançar a final, frente à Lituânia, em Moscovo.