Ex-capitão do Arsenal Tony Adams nomeado presidente da liga inglesa de râguebi

O ex-capitão da equipa de futebol do Arsenal Tony Adams foi esta quarta-feira nomeado presidente da liga inglesa de râguebi (RFL), ocupando o cargo no verão de 2019, anunciou o organismo na página oficial.

"Será uma honra ser o próximo presidente da RFL. Sou apaixonado por trabalhar com todos, para elevar o perfil de saúde mental, bem-estar e resiliência dos jogadores e de todos na Rugby League", frisou.

A RFL menciona que a cooperação entre a Liga e a Fundação Sporting Chance, que o antigo defesa de 55 anos, criou em 2000, resultado das suas próprias experiências com o álcool e dependência de drogas, e que ajudou mais de 400 jogadores afetados por vícios ou doenças mentais, foi fundamental na decisão.

"A caridade ajudou mais de 400 jogadores da liga de râguebi desde que a RFL estabeleceu uma parceria oficial com a Sporting Chance em 2011. A liga reconheceu a importância da saúde mental, para os jogadores e todos os envolvidos, e a eleição do Tony é outro passo significativo nesse sentido", aponta o responsável do conselho de administração, Brian Barwick.

Tony Adams vai suceder o atual titular, Andy Burnham e vai tornar-se a 29.ª pessoa a ocupar o cargo na associação que gere o râguebi de XII em Inglaterra.

O ex-futebolista de 52 anos, internacional por 66 vezes, jogou no Arsenal durante 19 anos, de 1983 a 2002, tendo sido nomeado em 2004 para o 'Hall of Fame' do futebol inglês.