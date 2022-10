Ex-jogador achava que ia ganhar 100 milhões com 514 quilos de cocaína e acaba na prisão

Jamil Hopoate, antigo jogador de râguebi que terminou a carreira nos Brisbane Broncos, foi esta quinta-feira condenado a três anos e nove meses de prisão por estar envolvido num esquema de importação de drogas em larga escala.Segundo explica o 'AS', o australiano, que em 2021 foi preso por entrar num camião que achava conter 514 quilos de cocaína - que, no caso, foi 'plantada' pela polícia -, quantidade que Hopoate julgava estar avaliada em cerca de 100 milhões de euros, deverá cumprir dois anos e três meses do total da pena atrás das grades e o tempo restante em liberdade condicional.Esta não é a primeira vez que Hopoate enfrenta problemas com a justiça: em 2012 foi despedido de um dos seus antigos clubes por conduzir embriagado, dois anos antes de ter sido detido por agredir violentamente dois homens num bar em Sidney. Em 2020, esteve ainda acusado de violência doméstica, agressão e intimidação, para além de ter sido apanhado a conduzir sem licença.