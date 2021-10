Federação de râguebi não autoriza outros jogos no dia do Portugal-Japão

A Federação Portuguesa de Râguebi decidiu não autorizar a realização de quaisquer outros jogos no dia do encontro entre Portugal e Japão, que se disputa em 13 de novembro, em Coimbra, anunciou na sexta-feira o organismo.

A decisão foi tomada "de forma a proporcionar a todos que assim desejem a possibilidade de assistir ao vivo ao Portugal-Japão", no Estádio Cidade de Coimbra, recinto que "foi construído para acolher o Euro2004" de futebol.

Entre outras competições, para o dia 13 de novembro estava agendada a sétima jornada da Divisão de Honra, principal escalão competitivo português.

"Este jogo representará uma grande oportunidade de afirmação do râguebi português, pelo valor do adversário, pelo momento em que decorre e, principalmente, pela oportunidade para mostrar às entidades internacionais, parceiros nacionais e público em geral o bom momento que vive a nossa seleção", justificou a FPR no seu boletim informativo semanal.

Além do desafio frente ao 10.º classificado do ranking mundial, Coimbra recebe, no mesmo dia, a final do Europeu sub-20, uma "competição de fulcral importância para o futuro do râguebi em Portugal" e que constitui "um motivo acrescido para que não existam competições nacionais nesse dia", acrescenta a FPR.

Como alternativa, a FPR sugere o reagendamento dos encontros para os dias anterior ou seguinte, ou o adiamento para outro fim de semana, e adverte que "no caso de os clubes não chegarem a acordo" quanto à data e horário do jogo, "a FPR irá decidir e marcar" os encontros.

O organismo que tutela a modalidade em Portugal, liderado por Carlos Amado da Silva, aproveitou também a comunicação para "convidar os presidentes dos clubes portugueses para estarem presentes no camarote presidencial do Estádio Cidade de Coimbra para assistir ao Portugal-Japão".

A seleção portuguesa de râguebi recebe o Japão em 13 de novembro, em partida com início marcado para as 17:10 no Estádio Cidade de Coimbra, uma semana após defrontar o Canadá, em 06 de novembro, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Os japoneses, que ocupam o 10.º lugar do ranking mundial, são o adversário mais valioso que a seleção portuguesa enfrenta desde o Mundial2007, quando jogou, em França, frente a Escócia e Nova Zelândia.