Formação Hugo Camacho é principal novidade nos Lobos após Mundial

O médio de formação Hugo Camacho é a principal novidade na primeira convocatória da seleção portuguesa de râguebi após o Mundial França2023, anunciada hoje pela Federação, que inclui 22 dos 33 jogadores que estiveram na competição.O jovem do Aviron Bayonnais, de 19 anos, é o único novo jogador do Top 14, principal escalão profissional francês, numa lista que inclui outras quatro novidades, entre estreias absolutas na convocatória e jogadores que, já tendo sido chamados anteriormente, ainda não se estrearam pelos 'lobos'.São os casos dos pilares Cody Thomas (Rouen) e Lucas Silva (Brive), do abertura Hugo Aubry (Stade Montois) e do ponta Pierre Sayers (Stade Montois), que alinham em equipas da Pro D2, o segundo escalão profissional de França, ou de Abel Cunha (Albi), que disputa a Nationale 1.Na convocatória, que tem em vista o primeiro encontro do Europe Championship2024, destaca-se ainda o regresso de José Rodrigues (Benfica), abertura de origem sul-africana que não integrava os trabalhos da seleção há vários anos, apesar de jogar de forma profissional em Portugal.Dos jogadores que estiveram no França2023, repetem a chamada, entre os avançados, António Machado Santos (Belenenses), David Wallis (Belenenses), Diogo Hasse Ferreira (Dax, Fra), Duarte Torgal (Direito), José Madeira (Grenoble, Fra), João Granate (Direito), Manuel Picão (Direito), Martim Bello (Cascais), Rafael Simões (Belenenses), Steevy Cerqueira (Chamberien, Fra) e Nicolas Martins (Angoulême, Fra).Entre os médios, João Bello (CDUP), Pedro Lucas (Técnico) e Jerónimo Portela (Direito) também repetem a chamada, enquanto, nas linhas atrasadas, voltam a estar presentes Tomás Appleton (CDUL), José Lima (Agronomia), Manuel Cardoso Pinto (Agronomia), Nuno Sousa Guedes (CDUP), Pedro Bettencourt (Oyonnax, Fra), Raffaele Storti (Béziers, Fra), Rodrigo Marta (Colomiers, Fra) e Simão Bento (Stade Montois).Foram ainda chamados António Prim (Direito), António Vidinha (Cascais) e José Rebelo de Andrade (Agronomia), jogadores que estiveram na preparação do França2023, mas ficaram de fora por opção, os dois primeiros, ou por lesão, o último.De resto, a equipa técnica nacional, em que o nome de João Mirra aparece na convocatória como treinador, mas integra três consultores da World Rugby que vão acompanhar o grupo durante o Europe Championship2024 (Daniel Hourcade, Esteban Menseses e Rodolfo Ambrósio), chamou ainda André Arrojado (Técnico), Duarte Azevedo (Belenenses), Pedro Santiago Lopes (Cascais) e Pedro Vicente (Agronomia).O primeiro treino dos 'lobos', tendo em vista a participação no Europe Championship 2024, terá lugar no CAR do Jamor, em 29 de janeiro.Portugal integra o Grupo B, onde vai enfrentar Bélgica (fora, 03 de fevereiro), Polónia (casa, 10 de fevereiro) e Roménia (fora, 17 de fevereiro).Os dois primeiros classificados dos grupos A e B disputam as meias-finais, em casa da seleção melhor classificada em cada um dos grupos, estando todas as finais da competição, incluindo os jogos de atribuição do terceiro ao oitavo lugar, agendados para 17 de março, no Stade Jean Bouin, em Paris.