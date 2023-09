França 2023: Portugueses em maioria e "superfelizes" com presença da PSP

Os adeptos que assistem aos jogos da seleção portuguesa de râguebi no Mundial de França 2023 ficam "superfelizes" com a presença de agentes da PSP nas imediações do estádio, disse este sábado à agência Lusa um dos agentes destacados.

Apesar de "não serem esperados problemas" entre os adeptos que começaram a chegar às imediações do Stadium de Toulouse cerca de três horas antes do encontro entre Portugal e Geórgia, os agentes são recebidos "com muito carinho" quando são identificados, revelou Nuno Rainha.

"Ficam superfelizes de nos ver, ainda por cima, agentes de autoridade que garantem a segurança no país deles, e encontram-nos aqui como elo de ligação para que, se houver algum problema, possam ter uma ajuda diferenciada", comentou o agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Évora.

Nuno Rainha é um dos agentes presentes em Toulouse, ao abrigo do Projeto Europeu de Patrulhas Conjuntas, "um programa que faz coincidir as polícias francesa, neste caso, e portuguesa em patrulhas mistas para ajudar quem visita" o país no âmbito de grandes competições desportivas internacionais.

"Apesar de a comunidade portuguesa ser muito forte em França, e de muitos deles já falarem português, inclusivamente os polícias que nos estão a receber dominam a língua portuguesa porque são lusodescendentes, esta é também uma forma de Portugal se fazer representar através das suas forças de segurança", explicou o agente à agência Lusa.

Apesar do contingente policial em volta de todo o recinto, os agentes não esperavam problemas, uma vez que "o râguebi é um desporto em que os adeptos vivem os jogos de maneira diferente", assumiu Nuno Rainha.

Essa diferença foi visível, por exemplo, na chegada das equipas ao estádio, aguardadas por centenas de adeptos de ambos os países, mas desta vez com os portugueses em clara maioria, apesar de algumas bandeiras da Geórgia e camisolas de outras nações, sobretudo franceses.

A Geórgia, primeira seleção a descer do autocarro, foi recebida ao som do hino português, cantado 'à capela' por uma boa parte dos adeptos, mas também com alguns aplausos dos portugueses, que se 'solidarizaram' com os poucos rivais presentes.

O gesto foi retribuído instantes depois pelos georgianos, quando chegou o autocarro da seleção portuguesa, mas estes foram naturalmente 'abafados' pelo forte apoio português, uma grande parte do qual composto por emigrantes e lusodescendentes.

O francês era a língua mais falada entre adeptos com a camisola de Portugal, incluindo Mathieu de Freitas, que aguardava com a mulher e os filhos a chegada da seleção portuguesa para incentivar o seu irmão, Thibault de Freitas, terceira linha dos 'lobos' que inicia o jogo com a Geórgia no banco.

"É um orgulho estar aqui para recebê-los e dar o nosso apoio. Já estivemos em Nice, vamos também a Saint-Etiénne e depois voltamos aqui a Toulouse, para o último jogo. A Geórgia tem um pack avançado muito forte, mas espero que desta vez a vitória seja nossa", vincou Mathuieu.

Atrás do irmão de Thibault de Freitas, Manuel Armada interpelou a reportagem da agência Lusa para fazer de 'intérprete' e garantir que tinha ficado claro tratar-se do irmão de Thibault de Freitas.

Veio da região de Bordeús, onde "a comunidade portuguesa é muito grande" e faz questão de "vir apoiar a equipa nacional".

Apesar de ser português, acompanha "regularmente" o râguebi e os seus filhos jogam em França. "Futuros 'lobos'? Quem sabe?", comentou o emigrante português.

Entre os adeptos portugueses junto ao Stadium de Toulouse destacava-se também a família de Eduardo Santiago pelas perucas e adereços com as Cordes de Portugal.

Vieram de Blois, a mais de 500 quilómetros de Toulouse, mas já estão habituados a percorrer França sempre que uma seleção portuguesa de râguebi visita o país.

"Já estive em Paris, no Mundial de 2007, e também no jogo com a Geórgia, em março de 2020", antes de se iniciarem os confinamentos devido à covid-19, revelou.

Após a entrada das equipas, os adeptos portugueses foram tomando os seus lugares nas bancadas do stadium de Toulouse, onde se estima que estejam em larga maioria, em relação aos georgianos, na ocupação dos cerca de 33 mil lugares.

A seleção portuguesa de râguebi defronta este sábado a Geórgia, às 14:00 locais (13:00 em Lisboa), em partida da terceira jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França 2023, no Stadium de Toulouse, e arbitragem do neozelandês Paul Williams.