França derrota Escócia e continua na corrida pelo torneio das Seis Nações

A França garantiu este domingo um ponto de bónus ofensivo no último fôlego do triunfo por 32-21 sobre a Escócia, em Paris, que a mantém na corrida ao título do torneio das Seis Nações de râguebi.

Num encontro em ambas as seleções jogaram a maior parte do tempo reduzidas a 14 jogadores, o toque de meta de Gaël Fickou, aos 79 minutos, disparou o marcador para 11 pontos de diferença e manteve vivas as esperanças dos bleus, além de acabar com as esperanças dos escoceses em conseguirem um Grand Slam e roubarem até o possível ponto de bónus defensivo que poderia fazer toda a diferença nas contas finais.

É que, após o resultado de hoje, a Irlanda lidera com 15 pontos em três encontros, seguida por Escócia, Inglaterra e França, todos com 10 pontos, um trio que precisa não só que os irlandeses percam pelo menos um dois jogos que restam, como também que não consigam, sequer, uma bonificação defensiva nessa eventualidade.

Ao intervalo, a França vencia a Escócia por 22-7, com ensaios de Romain Ntamack (4'), Ehtan Dumortier (7') e Thomas Ramos, que transformou dois dos toques de meta e somou ainda uma penalidade na primeira parte e outra na segunda.

A Escócia reagiu no segundo tempo com ensaios de Huw Jones (47'), e Finn Russell (67'), que transformou ambos, reduzindo para 25-21, resultado que alimentou as suas esperanças até ao decisivo ensaio final de Fickou (79').

Na próxima jornada, a Inglaterra recebe a França (11 de março) e a Irlanda visita a Escócia (12 de março), em encontros que podem deixar pelo menos duas destas quatro equipas fora da corrida, ou mesmo consagrar, desde já, os irlandeses.

A Itália (quinto lugar com um ponto) e o País de Gales (último classificado, ainda sem pontuar) decidem a colher de pau, em Roma, em 11 de março.