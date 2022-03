França vence torneio das Seis Nações pela primeira vez desde 2010

A França venceu este sábado o torneio das Seis Nações pela primeira vez desde 2010, após bater a Inglaterra, em Paris, por 25-13, na última jornada, selando o título com um ensaio de Antoine Dupont, aos 60 minutos.

Com o resultado em 18-13, longe de estar resolvido, o atual melhor jogador do mundo, eleito pela World Rugby, recebeu de Gregory Alldritt uma bola saída de um 'ruck' e arrancou, imparável, para a linha de ensaio, cavando a distância que permitiu aos gauleses alcançar o Grand Slam.

Pouco mais de um ano antes de receber o Mundial, em 2023, a França, que ficou em segundo lugar em 2020 e 2021, somou por vitórias todos os encontros, após bater Itália (37-10), Irlanda (30-24), Escócia (36-17), País de Gales (13-9) e Inglaterra (25-13).

Para a história, no jogo do título, ficam os ensaios de Gael Fickou (14'), François Cros (39') e Antoine Dupont (60'), dois dos quais transformados por Melvyn Jaminet (41', 61'), que somou ainda duas penalidades (08', 23'), frente a uma Inglaterra que fez um ensaio, por Freddie Steward (47'), transformado por Marcus Smith (49'), que assinou também duas penalidades (19', 29').

O triunfo dos gauleses tornou irrelevante a vitória da Irlanda, que, horas antes, manteve intactas as suas esperanças de chegar ao título, ao cumprir na receção à Escócia, com um triunfo por 26-5.

Os irlandeses ficaram, provisoriamente, na liderança, mas precisavam que a Inglaterra surpreendesse em Paris para festejar.

Antes, no jogo que abriu a última jornada, a Itália colocou, finalmente, um ponto final numa série de 36 derrotas consecutivas no torneio, com um triunfo no terreno do País de Gales, por 22-21.

Um ensaio de Edoardo Padovani (79'), transformado por Paolo Garbisi, já depois de esgotado o tempo regulamentar, valeu aos transalpinos o primeiro triunfo desde fevereiro de 2015, quando derrotaram a Escócia, em Murrayfield, por 22-19.