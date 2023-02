«Fui filmado com as calças em baixo...»: mulher conta como jogador de râguebi confessou relação sexual na rua

A mulher do jogador de râguebi que foi filmado a ter relações sexuais com uma mulher em plena rua diz estar a viver um pesadelo e garante que não perdoa o marido, pai dos seus três filhos. Em declarações ao jornal 'The Sun', Lauren Westerman, de 33 anos, contou como tomou conhecimento do sucedido e diz que dificilmente algum dia conseguirá "tirar aquelas imagens da cabeça"."As pessoas costumavam admirá-lo, mas isso acabou", contou a mulher de Joe Westerman.Segundo Lauren Westerman, uma professora primária, tudo começou depois de o jogador ter entrado numa maratona de 15 horas de bebedeira no fim de semana. Começou às 11h30 da manhã de sábado numa série de pubs e terminou por volta das 2h30 da madrugada do dia seguinte.Horas depois surgiram na internet imagens do jogador dos Castleford Tigers com as calças pelos tornozelos num beco, numa relação sexual com uma loira, amiga da mulher. "Vi aquelas imagens vezes sem fim. É algo que nunca mais vou conseguir tirar da cabeça, por mais que tente. Não há desculpa absolutamente nenhuma para o que ele fez, não apenas a mim, mas aos nossos filhos e a toda a família."Lauren contou como soube do sucedido: "Estava tudo bem entre nós, falámos às quatro da tarde de sábado e às 2h30 mandou-me uma mensagem a dizer que não conseguia entrar em casa porque não tinha as chaves. Eu estava em casa da minha mãe e no dia seguinte enviou uma nova mensagem dizendo que se sentia mal. Nada fazia prever o que se seguiu depois."Joe acabou por contar à mulher o que se passou: "Ele disse-me 'preciso de falar contigo'. A cara dele estava completamente diferente. 'Fiz uma coisa a noite passada... fui filmado com uma rapariga com as minhas calças em baixo'. Pedi-lhe para ver o vídeo e ele disse que não o tinha, que estava no Twitter.""Fui ao Twitter, vi que o vídeo tinha sido apagado várias vezes, mas meia hora depois aparecia de novo. Fiquei enjoada. O meu primeiro pensamento foi para a minha filha, de 14 anos, não queria que ela visse aquilo, mas era tarde demais. Colegas da escola estavam a mandar-lhe o vídeo por grupos do Snapchat, ela apagava-os mas mandavam-lhe uma e outra vez. O nosso filho de 9 anos também recebeu imagens por mensagem. É o pai deles e tenho pena que eles tivessem de ver uma coisa daquelas. Na realidade ele apenas me contou o sucedido porque apareceu nas redes sociais", acrescentou Lauren, frisando que foi contactada por amigos preocupados."Fico feliz por ter descoberto, porque o simples pensamento o beijar depois daquilo mete-me nojo", frisou a professora primária, que colocou de imediato o jogador fora de casa.A loira que foi filmada no beco com o jogador é uma agente imobiliária, amiga de Lauren, que já terá sido despedida. "Tenho pena das crianças, dos meus filhos e dos filhos dela. Ela perdeu o emprego e a internet está cheia de memes, as crianças já devem ter visto aquilo."