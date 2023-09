Galês que celebrou à Ronaldo explica-se: «Não queria ofender ninguém. Adoro-o, é o meu ídolo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diante de Portugal, o galês Louis Rees-Zammit foi o autor de um ensaio que ajudou a formação britânica a bater a Seleção Nacional por 28-8 e, na celebração, decidiu fazer o festejo de Cristiano Ronaldo. Houve quem tenha visto o momento como uma provocação e o jogador de 22 anos veio mesmo a público refutar tais alegações e explicou como tudo surgiu."Alguns dos meus amigos são fanáticos de futebol. Somos todos fãs do Manchester United e eles perguntaram se podia celebrar à Cristiano Ronaldo se marcasse a Portugal, já que não vamos jogar muitas vezes contra eles. Marquei e fi-lo...", explicou o jogador galês à Sky Sports.De resto, Louis Rees-Zammit aproveitou para garantir que não quis ofender com a sua celebração. "Ouvi uns 'siuuuu' no momento, o que é bom, mas não queria ofender ninguém. Adoro o Ronaldo, é o meu ídolo e pensei 'por que não fazer o seu festejo?'"