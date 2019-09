Gareth Thomas luta contra a sida

Gareth Thomas, antigo capitão da seleção de râguebi do País de Gales, revelou ser portador do vírus HIV. "Vivo com este segredo há anos. Senti-me envergonhado e guardar um segredo destes teve os seus custos. Tive medo de que me julgassem e me tratassem como um leproso por falta de conhecimento. Estava num sítio escuro, a sentir-me suicida. Pensei atirar-me de um penhasco dentro do meu carro", revelou o ex-jogador, num vídeo partilhado nas redes sociais.

Internacional mais de 100 vezes e visto no seu país como uma lenda da modalidade, Gareth Thomas esclareceu ainda o motivo que o levou a fazer o anúncio. "Temos de quebrar o estigma de uma vez por todas. Falo agora porque quero ajudar outras pessoas e fazer a diferença", frisou.

Agora com 45 anos, Thomas não escondeu o seu primeiro pensamento quando recebeu a má notícia. "Quando soube, a primeira coisa que pensei é que ia morrer", esclareceu.