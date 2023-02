Geórgia vence Espanha e joga meia-final do Championship em casa com Portugal à espreita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Geórgia venceu este sábado a Espanha por 41-3, em Torrelavega, e assegurou o primeiro lugar do Grupo A do Europe Championship 2023, assim como o direito de disputar as meias-finais em casa, frente a Portugal ou Roménia.



A seleção portuguesa e os romenos disputam no domingo, no Restelo, o primeiro lugar do Grupo B, que permitirá, desta forma, receber os espanhóis nas meias-finais, enquanto o segundo classificado terá, então, de deslocar-se à Geórgia.

Portugal e Roménia seguem com 10 pontos na frente da 'poule', mas aos lobos basta um empate, desde que os romenos não marquem mais ensaios, uma vez que, na jornada anterior, os portugueses colocaram-se em vantagem no 'goal average', o segundo critério de desempate em caso de igualdade.

As meias-finais do Europe Championship 2023 estão previstas para o fim de semana de 4 e 5 de março, enquanto a final e o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares estão marcados para 18 de março, em Badajoz.