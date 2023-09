Gerir ansiedade é o segredo

O segredo para uma estreia positiva no Mundial de França’2023 será "gerir a ansiedade" que se tem acumulado na equipa ao longo dos últimos dias, apontou ontem o treinador adjunto da Seleção Nacional, Luís Pissarra. As "circunstâncias do campeonato" fizeram com que Portugal folgasse na primeira jornada, passando "muitos dias já em França antes de jogar", mas o técnico frisou que a equipa tem estado "muito focada" e até "surpreendentemente acima do nível que tem estado nas últimas semanas".

"O grande segredo será gerir a ansiedade nos primeiros minutos. A partir daí, se fizermos o nosso jogo, competirmos como temos estado a treinar, vamos ser uma equipa muito perigosa e trazer boas alegrias ao nosso público", assumiu o Lobo de 2007, em direto na Sport TV.

Ao seu lado, o vice-capitão José Lima garantiu que os Lobos estão "preparados" para enfrentar os galeses. "Fizemos uma grande semana de treinos e o nosso foco é darmos o melhor que temos", confirmou o reforço da Agronomia, enquanto o 3ª Linha João Granate mostrou confiança num "bom resultado" se a equipa "fizer aquilo que treinou".