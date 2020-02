Guinness lança campanha especial de olho no Torneio Seis Nações

Prova emblemática do calendário do râguebi mundial, o Torneio das Seis Nações arranca este sábado e vai merecer uma atenção especial por parte da Guinness, tradicional marca de cerveja irlandesa que na condição de naming sponsor da competição irá lançar no nosso país uma campanha muito especial. Previstas estão ativações de promoção à marca a coincidir com a realização dos jogos da prova, mas também a oferta de vários prémios, um deles muito aliciante.





Sob o mote "A tudo o que nos junta", a campanha da Guinness irá ser levada a cabo em diferentes pontos de venda localizados no distrito de Lisboa e prevê a oferta de vários produtos alusivos à marca, desde copos a a tshirts e sweats. Para tal, os clientes devem preencher o chamado "Passaport Guinness Six Nations" - a ser entregue durante as duas primeiras rondas do Torneio das Seis Nações -, no qual ficarão registadas as suas aquisições de produtos.Caso garantam dez carimbos, os clientes ficam automaticamente habilitados a receberem um prémio final de um ano de Guinness e Hop House 13 grátis.Consulte todas as informações no Facebook da marca