Há dérbi hoje na final feminina

O Benfica e o Sporting jogam hoje (15h00) a final da Divisão de Honra feminina, um dérbi onde as águias vão tentar, além de travar a hegemonia das leoas, aumentar o seu registo de títulos de campeãs. As encarnadas somam oito troféus, mais dois do que as verde e brancas, que venceram os últimos seis campeonatos, disputados em diferentes variantes: sevens em 2017, 2018 e 2019, râguebi de 13 em 2020 e de 15 em 2021 e 2022.

Ao contrário dos anos anteriores, o Benfica até aparenta alguma ‘vantagem’, após vencer a fase regular só com vitórias, duas das quais contra o Sporting, e de eliminar a Agrária nas meias-finais. Já as leoas, perderam ainda com o Sport CP, mas depois afastaram as portuenses.

No masculino joga-se a 12ª jornada da Honra, integralmente hoje: Benfica-Cascais (12h), São Miguel-Direito (14h), Académica-Belenenses (15h), CDUL-Lousã (16h) e CDUP-Agronomia (18h).