Holanda sobe ao Europe Championship e encontra-se com Portugal

A Holanda venceu este sábado a Bélgica por 23-21, em Waterloo, no playoff de acesso ao Europe Championship de râguebi e ascendeu ao segundo escalão europeu de seleções, onde vai encontrar-se com Portugal.

Os holandeses, campeões do Europe Trophy, venceram no terreno do último classificado do escalão acima e garantiram, assim, a promoção, num encontro onde os belgas até fizeram mais ensaios (3-2), nas no qual os visitantes foram mais certeiros nas penalidades aos postes (3-0).

Desta forma, Portugal visita os Países Baixos, em julho, em data e local ainda por definir pela Rugby Europe, para uma partida do torneio também conhecido como Seis Nações B e que conta para o apuramento para o Mundial de França2023.