Iberians vencem mas não destronam Lusitanos XV do primeiro lugar na Super Cup

Os Castilla y León Iberians venceram este domingo os Brussels Devils por 29-10, na sexta e última jornada da Conferência Oeste da Super Cup de râguebi, resultado insuficiente para destronar os Lusitanos XV do primeiro lugar do grupo.



Além do ponto de bónus ofensivo, que conseguiram com cinco ensaios contra apenas um dos belgas, os espanhóis precisavam de vencer por uma diferença superior a 132 pontos para ganhar vantagem no desempate, após ambas as equipas terminarem com 24 pontos.

Desta forma, a equipa de franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) vai receber, nas meias-finais, os israelitas Tel-Aviv Heat, segundos classificados da Conferência Este, em data ainda a confirmar pela Rugby Europe, enquanto os Iberians visitam os georgianos Black Lion.

Os Lusitanos XV são uma equipa de franquia da responsabilidade da FPR, que utiliza quase exclusivamente jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que jogam em clubes nacionais.

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia de clubes e franquias criada pela Rugby Europe na época passada, com o objetivo de ajudar a desenvolver a modalidade nos países emergentes. Em 2021/22, os Lusitanos XV sagraram-se vice-campeões, após perderem apenas a final contra os georgianos Black Lion, em Lisboa.