Ilhas Fiji sagram-se campeãs mundiais de sevens

As Ilhas Fiji venceram este domingo o Campeonato do Mundo de râguebi de sevens de 2022, após baterem a Nova Zelândia, por 29-12, na final da competição disputada na Cidade do Cabo, na África do Sul.



Ilhas Fiji, que conquistaram o terceiro título mundial do seu historial (1997, 2005 e 2022), igualaram os neozelandeses em número de troféus e impediram o adversário de somar o terceiro título consecutivo.

Para chegar ao título, as Ilhas Fiji derrotaram o País de Gales (29-5) na ronda de 16, Samoa (21-10) nos quartos de final e Austrália (38-14) nas meias-finais.

Portugal, que registou na Cidade do Cabo a sua sexta participação em Mundiais de râguebi sevens, terminou em 22.º lugar, após conseguir apenas uma vitória em quatro jogos disputados.

Os lobos perderam com a Irlanda (24-0), na pré-ronda de 16, e com a Alemanha (21-14), nos quartos de final da Taça Bowl, terceiro troféu da competição, antes de vencerem a Jamaica (31-7) e acabarem derrotados pela Coreia do Sul (12-10) no jogo de atribuição dos 21.º e 22.º lugares.

No torneio feminino, a Austrália somou o segundo título (2009 e 2022), sucedendo também à bicampeã em título Nova Zelândia, seleção que derrotaram na final por 24-22.