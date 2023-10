Inglaterra vence Fiji e assegura lugar nas meias-finais do Mundial de râguebi

Inglaterra venceu este domingo Fiji por 30-24, em Marselha, em partida dos quartos de final do Mundial de râguebi França'2023, valendo o pé certeiro de Owen Farrell, autor de 20 pontos, para assegurar um lugar nas meias-finais.

Com uma igualdade a 24 no marcador aos 70 minutos, os ingleses beneficiaram de um pontapé de ressalto (72) e uma penalidade (78) do médio de abertura para derrotarem os fijianos, que sofreram a segunda derrota consecutiva na competição, após perderem com Portugal (24-23) no último encontro da fase de grupos.

Com ensaios de Manu Tuilagi (14 minutos) e Joe Marchant (23), uma transformação (23) e três penalidades (11, 34, 38) de Farrell, os ingleses venciam ao intervalo por 21-10, uma vez que Viliame Mata (28) também cruzou a linha de meta para os fijianos e Frank Lomani somou uma transformação e uma penalidade.

Apesar de nova penalidade de Farrell (54 minutos), dois toques de meta assinados por Peni Ravai (64) e Vilimoni Botitu (68), ambos transformados por Simione Kuruvoli, igualaram a partida a 10 minutos do final, antes de Farrell decidir o encontro com o drop e penalidade na ponta final.

A Inglaterra, campeã mundial em 2003 e vice em 1991, 2007 e 2019, vai defrontar nas meias-finais, no sábado, o vencedor do encontro entre a anfitriã França e a África do Sul, que se disputa este domingo (20h00), em Paris.

O Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 teve início a 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.