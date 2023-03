Irlanda à beira do título no torneio das Seis Nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Irlanda ficou este domingo mais perto de vencer o torneio das Seis Nações de râguebi, após superar o teste na Escócia, com um triunfo por 22-7, que a deixou à beira do título e do Grand Slam.



Mesmo se não vencerem todos os cinco jogos do torneio, os irlandeses celebram o título se empatarem com a Inglaterra, no sábado, em Dublin, e até podem perder desde que consigam um ponto de bónus e a França não bonifique ao vencer o País de Gales ou, se o fizer, não anule a diferença de 20 pontos no 'goal average'.

Desta forma, a Irlanda até pode entrar em campo já como campeã para defrontar a Inglaterra que, pelo que tem mostrado nesta edição, não deve constituir mais do que uma mera formalidade a ultrapassar pela equipa orientada por Andy Farrell.

Em Murrayfield, no derradeiro teste antes da provável consagração, os irlandeses chegaram ao intervalo a vencer por 8-7, com uma penalidade de Johnny Sexton (12 minutos) e um ensaio de Mack Hansen (27') a contrariarem o toque de meta de Huw Jones (16'), pela Escócia. Na segunda parte, James Lowe (56') e Jack Conan (61') fizeram mais dois ensaios para a Irlanda, ambos transformados por Sexton, que assim igualou o recorde de 557 pontos marcados no torneio estabelecido pelo compatriota Ronan O'Gara em 2013.

A última jornada do torneio das Seis Nações 2023 joga-se integralmente no sábado, com a Escócia a receber a Itália (12:30), a França a defrontar o País de Gales (14:45), em Paris, e a Irlanda a defrontar a Inglaterra (17:00), em Dublin.

À entrada para a última jornada, a Irlanda lidera com 19 pontos, seguida por França (15), Escócia (10), Inglaterra (10), País de Gales (5) e Itália (1).