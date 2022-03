Irlanda mantém-se na luta pelo Seis Nações e afasta Inglaterra da 'corrida'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Irlanda venceu este sábado a Inglaterra por 32-15, na penúltima jornada do torneio das Seis Nações de râguebi, e manteve-se na luta pelo título, negando aos ingleses a possibilidade de o discutirem no sábado, em Paris.



Os irlandeses 'gelaram' Twickenham, a catedral do râguebi, em Londres, com dois ensaios em cada metade de uma partida que os ingleses disputaram quase toda em inferioridade numérica, após a expulsão de Charlie Ewels, logo aos dois minutos.

James Lowe (5 minutos) e Hugo Keenan (36) marcaram na primeira parte, mas a Inglaterra ainda conseguiu manter-se em jogo durante uma hora, graças a cinco penalidades certeiras de Marcus Smith (17, 32, 40, 52, 60), antes de os suplentes Jack Conan (71) e Finlay Bealham (75) pulverizarem as esperanças inglesas.

A seleção orientada por Andy Farrell logrou, desta forma, o ponto de bónus ofensivo, mas nem sequer precisava disso para ficar, com este triunfo, a depender de vencer a Escócia em Dublin, no sábado (16:45), e esperar que os ingleses neguem o 'Grand Slam' à França, no mesmo dia, em Paris (20:00), para recuperar um título que lhe escapa desde 2018.

No outro encontro de hoje, a Escócia foi a Roma vencer a Itália por 33-22 e 'entregar' definitivamente mais uma 'colher de pau' aos transalpinos, troféu imaginário que 'premeia' o último classificado do torneio das Seis Nações.

A última jornada da mais antiga competição de râguebi a nível mundial realiza-se no sábado, dia em que a França precisa 'apenas' de vencer a Inglaterra, no Stade de France, para chegar ao título pela primeira vez desde 2010.