Jamor recebe jogo solidário com lendas do râguebi

O Estádio do Jamor será palco este sábado, a partir do meio dia, de uma verdadeira festa do râguebi, com a realização do evento 'Juntos ao Rugby', uma iniciativa de cariz solidário promovida pela Guinness que terá como ponto alto a realização de um encontro entre várias figuras da modalidade e na qual está igualmente prevista a visualização dos jogos Portugal-Geórgia (Europe Championship) e o Inglaterra-País de Gales (do Torneio das Seis Nações).





Com Gonçalo Uva e Kiko Pinto de Magalhães como 'capitães', os dois conjuntos irão defrontar-se num encontro que terá como principal objetivo impulsionar a modalidade e contribuir para o aumento da sua comunidade. Para lá da dupla acima citada, estão previstas as presenças neste encontro de estrelas de outras figuras emblemáticas da modalidade, como Vasco Uva, Gonçalo Foro, Pedro Leal, João Uva, Pedro Correia ou Duarte Cardoso Pinto.Tudo isto num evento que contará, conforme dissemos acima, com uma componente solidária, já que a totalidade das verbas angariadas no mesmo reverterão para a modalidade de râguebi em Cadeira de Rodas.12H00 Início do evento12H30 Jogo: equipa Gonçalo Uva VS equipa Kiko Magalhães16h00 Transmissão do jogo Portugal VS Geórgia (Europe Championship 2020)16h45 Transmissão do jogo Inglaterra VS País de Gales (Guinness Six Nations)