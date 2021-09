Japão e Canadá confirmados como adversários da seleção portuguesa

A seleção portuguesa de râguebi vai defrontar o Japão e o Canadá durante a janela de jogos internacionais de novembro, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), Carlos Amado da Silva.

O Japão, 10.º classificado do ranking mundial, desloca-se a Portugal em 13 de novembro, uma semana após os lobos receberem o Canadá, em 6 de novembro, em locais e horários ainda por definir.

A FPR está ainda à procura de um terceiro adversário para defrontar em 20 ou 21 novembro, que deverá ser "a Namíbia ou o Chile", adiantou Amado da Silva.

A seleção portuguesa tem toda a janela de jogos internacionais de novembro disponível, uma vez que completou, até julho, todos os encontros do Europe Championship 2021, enquanto os adversários diretos na qualificação para o Mundial têm ainda dois (Espanha e Rússia) ou um (Roménia) desafios para disputar.

A seleção japonesa ocupa, atualmente, o 10.º lugar do ranking mundial, sendo a melhor classificada logo após as cinco maiores potências da modalidade no hemisfério norte (Inglaterra, Irlanda, França, Escócia e País de Gales) e as quatro do hemisfério sul (África do Sul, Nova Zelândia, Argentina e Austrália).

Já o Canadá, 21.º classificado do ranking, encontra-se, neste momento, atrás de Portugal (19.º), mas é uma das seleções que disputaram todos os Campeonatos do Mundo de râguebi desde a primeira edição, em 1987.

A Namíbia (25.º) esteve em cinco dos últimos seis Mundiais, incluindo na última edição, em 2019, enquanto o Chile, entre os possíveis adversários dos lobos, é aquele que apresenta o mais modesto 'cartão de visita', com o 28.º lugar do ranking e sem qualquer presença em Mundiais.