João Mirra considera "justo" o triunfo volumoso do Belenenses na Supertaça

O treinador de râguebi do Belenenses, João Mirra, considerou "justo" o resultado volumoso de 46-3, deste sábado, com que a sua equipa conquistou a Supertaça frente à Agronomia, nas Caldas da Rainha."Foi o espelho do que se passou neste jogo em particular, embora tenha a certeza que esta Agronomia vai ser muito melhor ao longo da época do que foi hoje", ressalvou o treinador dos 'azuis', acrescentando que o triunfo da sua equipa foi "incontestável", apesar de "alguns aspetos a melhorar".João Mirra, que vinha exigindo à sua equipa que corrigisse a imagem deixada na final do campeonato passado, frente aos agrónomos, saiu satisfeito por ver a sua equipa "provar a si própria" que "pode e deve ser melhor" do que fez nesse jogo, em maio, que perdeu por 18-10."Quando se joga com prazer e orgulho de envergar o símbolo do Belenenses ao peito temos de ser excelentes. A partir do momento em que abdicamos de tanto tempo com as nossas famílias e amigos não podemos ter outra exigência, senão não vale a pena andarmos aqui", sentenciou João Mirra.Já o seu homónimo da Agronomia, Frederico Sousa, considerou que o triunfo do Belenenses "foi justo", ainda que por números "algo pesados"."Foram a melhor equipa em campo, com mais vontade e intensidade", assumiu o técnico 'verde e branco', lembrando que a sua equipa sofreu "muitas alterações" desde o final da época passada.Segundo Frederico Sousa, "a primeira parte foi penosa, com dois ensaios de 'maul' que desnivelaram o resultado a favor do Belenenses"."Depois, uma equipa tão jovem e com a pressão de correr atrás do resultado, acaba por ser natural que as coisas não saiam tão bem", concluiu o treinador da Agronomia.