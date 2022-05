João Mirra e o título do Belenenses: «Esta final não foram só 80 minutos, são alguns anos de trabalho»

João Mirra, treinador do Belenenses, exaltou a conquista do campeonato nacional este sábado após a vitória sobre o Direito.





"Esta final não foram só 80 minutos, são alguns anos de trabalho de algumas direções e treinadores que já não estão no clube. Propusemo-nos a dar tudo para estarmos nos momentos de decisão de uma forma constante. Hoje o vento esteve muito forte e condicionou muito o nosso jogo. Subimos um patamar enquanto equipa porque antes precisávamos jogar muito bem para ganhar os jogos. Por mérito do adversário, hoje não jogámos muito bem. Conseguimos ser cínicos, conseguindo marcar nas alturas certas. A equipa ainda é muito jovem a nível de idade, mas conseguimos ter maturidade. Gostamos muito de jogar bem, mas começámos a perceber que há condicionantes que não controlamos, por isso temos de ganhar mesmo não jogando bem", frisou no final do encontro.