Jogador de râguebi desaparecido em Barcelona pode estar nas mãos da máfia

Levi Davis, jogador de râguebi inglês, de 24 anos, que desapareceu misteriosamente em Barcelona em novembro do ano passado, pode estar nas mãos da máfia, segundo avança esta sexta-feira a imprensa espanhola.Davis, que também é famoso em Inglaterra depois de ter cantado no programa Fator X, foi visto pela última vez num pub irlandês nas Ramblas. O telemóvel está desligado e ninguém sabe do seu paradeiro.A família contratou uma agência de detetives, que investiga o desaparecimento em paralelo com as autoridades espanholas, e foram eles que encontraram ligações à máfia britânica, segundo avança o 'Mundo Deportivo'. Uma disputa por dinheiro poderia ter levado ao sequestro do jogador.