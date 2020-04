Jogador de râguebi inglês aparece morto em casa

Jordan Cox, estrela do râguebi inglês, de 27 anos, foi esta quinta-feira encontrado morto em casa. Segundo o jornal do 'The Sun', as causas da morte não são suspeitas, mas não terá sido covid-19. A família pediu discrição.





A notícia deixou a modalidade em choque e seu clube já emitiu uma nota de pesar. "Os Hull Kingston Rovers estão profundamente chocados e devastados com a notícia da súbita perda de Jordan Cox."Cox começou a jogar no Hull KR, tendo passado pelo Sheffield, pelo Doncaster, pelo Warrington e pelos York City Knights.Atualmente estava no Hull, na equipa de reservas.