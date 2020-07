Sofre fratura na face e partilha imagem impressionante: «Ao menos os dentes estão intactos»

O neozelandês Sia Soliola, de 33 anos, partilhou nas redes sociais impressionantes imagens da fratura que sofreu na face durante um jogo da liga australiana de râguebi.





Ver essa foto no Instagram At least my teeth are in tact Uma publicação compartilhada por Sia Soliola (@sia_soliola) em 3 de Jul, 2020 às 8:19 PDT

O jogador, estrela dos Canberra Raiders, embateu num adversário durante o jogo com os St George Illawarra Dragons e foi imediatamente transportado para o hospital, onde os exames efetuados mostraram a arrepiante fratura.Saliola, de 1,85 metros e 100 quilos, partilhou depois a imagem da ressonância magnética no Instagram, com uma mensagem em que revela algum bom humor, dadas as circunstâncias: "Ao menos os dentes ficaram intactos."Rapidamente surgiram uma série de jogadores, adversários e companheiros de equipa, a desejar-lhe as melhoras.