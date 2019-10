Jogador de Tonga convocado por... Facebook

A história parece de um filme. Siua Maile, talonador de Tonga, não imaginava, há um mês, estar agora no Japão nem a assistir ao Mundial… quanto mais a jogar pelo seu país! E se lhe dissessem que a oportunidade ia surgir através do Facebook… com certeza iria rir!

Como é que este operário de telhados foi parar à seleção? A 7 de setembro, a equipa viajava até à Nova Zelândia para um jogo de preparação e, afetada por uma onda de lesões, viu ainda 15 (!) talonadores recusarem a chamada por motivos profissionais (em Tonga, apesar de popular, o râguebi também é eminentemente amador). Foi então que alguém falou à equipa técnica sobre um jovem de 22 anos da formação amadora do Shirley, de Christchurch, cidade neozelandesa onde vive desde os 17 anos.

Apertado pela falta de tempo, o staff de Tonga encontrou-o através do Facebook e este compareceu, incrédulo, no aeroporto à chegada da sua seleção apenas com um par de botas para enfrentar… os All Blacks! Alguma coisa fez bem, pois acabou convocado para o Mundial, onde se estreou aos 60’ na derrota por 35-3 com Inglaterra.

Resta dizer que Maile só recentemente começou a ser talonador. "Jogava a centro e este ano passámos a usá-lo na terceira linha, mas acabámos por descobrir que é a talonador que é mesmo bom", confessou o técnico dos amadores do Shirley, Deane Lutton.

Ainda se lembra… dos All Blacks

Sim, a Nova Zelândia está no Mundial! Volta à ação hoje, frente ao Canadá, onze (!) dias após os 23-13 à África do Sul. Desde aí, Itália e Namíbia jogaram duas vezes e os sul-africanos também fizeram o segundo jogo. Entretanto, a Escócia bateu ontem Samoa por 34-0 e ‘agendou’ um eletrizante duelo com o Japão, a 13 de outubro, por uma vaga nos ‘quartos’.