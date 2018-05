Continuar a ler

Numa equipa e modalidade que é ainda dominada por uma minoria de raça branca, a decisão histórica de confiar a braçadeira de capitão a um jogador negro foi saudada pelo Congresso Nacional Africano (ANC), organismo que lutou décadas contra o regime racista branco, que foi instaurado em 1948 e só caiu oficialmente em 1994.



"Parabéns ao Kolisi por ter sido nomeado capitão de râguebi da África do Sul para os três jogos particulares frente à Inglaterra", disse em declarações o governo do país.



Um jogador negro foi pela primeira vez nomeado capitão da seleção sul-africana de râguebi, desporto ainda dominado por uma minoria de raça branca, mais de 20 anos após o regime do Apartheid no país."É uma grande honra ser nomeado capitão dos Sprinboks [nome pela qual é conhecida a equipa de râguebi sul-africana]", disse o treinador Rassie Erasmus, depois de comunicar a escolha para capitão de Siya Kolisi, que conta com 28 internacionalizações desde 2013.

