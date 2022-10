Jogadora de râguebi suspensa 12 jogos por morder adversária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A jogadora italiana Sara Tounesi foi suspensa por 12 jogos por ter mordido uma adversária no jogo com o Japão (21-8), da fase de grupos da Taça do Mundo de râguebi feminino, que decorre na Nova Zelândia.

Após o incidente, ocorrido no domingo, Tounesi, de 27 anos, admitiu perante a comissão de disciplina ter violado as regras que proibem a violência fisica ou verbal.

A segunda linha italiana vai cumprir o primeiro jogo de suspensão nos quartos de final da Taça do Mundo, frente à França, devendo os restantes ser determinados pelo calendário da seleção transalpina.